Главой министерства промышленности Калининградской области назначен Дмитрий Кусков

В Калининграде назначили нового временно исполняющего обязанности министра по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли, Дмитрия Кускова. Об этом сообщает пресс-секретарь главы области Антона Алиханова Валерия Родина.

Алиханов, комментируя назначение, сообщил, что в первом полугодии 2017 года усилия министерства будут сосредточены на совершенствовании институтов поддержки инвестиционной деятельности в обрабатывающих производствах и привлечении инвестиций в промышленность.

Дмитрий Кусков рассказал о создании Фонда развития промышленности Калининградской области. По его словам, впереди – разработка проектов правовых актов о мерах стимулирования деятельности индустриальных парков и промышленных кластеров. Также планируется усилить роль реагионального минпрома как механизма, который обеспечивает участие организаций обрабатывающей промышленности в федеральных программах поддержки и начать привлечение инвестиций в приоритетные отрасли промышленности.