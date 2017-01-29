Горбачёв заявил, что Путин и Трамп должны предотвратить ядерную войну

Владимир Путин и Дональд Трамп должны совместно выступить в Совете Безопасности ООН с инициативой принятия резолюции о недопущении ядерной войны. Такое заявление в интервью Time
сделал бывший президент СССР Михаил Горбачёв. Об этом сообщает РИА "Новости".
По словам Горбачева, на сегодняшний день, ядерная угроза опять кажется реальной, а отношения между двумя державами "из плохих стали худшими за несколько лет…". Поэтому нужно принимать совместные решения, в первую очередь, обратив внимание на сворачивание гонки вооружений и сокращение ядерных арсеналов.
"Я призываю членов СБ ООН… сделать первый шаг. В частности, предлагаю провести встречу СБ на уровне глав государств и принять резолюцию, в которой утверждается, что ядерная война неприемлема и никогда не должна вестись", — заявил экс-президент СССР.
Горбачев считает, что инициаторами резолюции должны стать именно Путин и Трамп, как главы государств, "которым принадлежит 90% ядерного арсенала мира" и "которые несут особую ответственность".
Напомним, в субботу, 28 января состоялись
первые телефонные переговоры президентов России и США после инаугурации Трампа.
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