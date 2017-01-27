Швеция и Финляндия могут присоединиться к учениям НАТО в Литве

Швеция и Финляндия рассмотрят возможность проводить учения в Литве вместе с прибывающими туда силами НАТО. Об этом сообщает Delfi.Lv

О такой возможности стало известно после ежегодной встречи главнокомандующих ВС Северных и Балтийских стран, которая состоялась в четверг, 26 января. На ней обсудили вопросы безопасности региона, подготовку к обороне и совместные проекты. Комментарий о возможном расширении участников учений дал главком вооружённых сил Литвы, Йонас Витаутас Жукас.

"Для нас хорошая новость в том, что, желая способствовать повышению безопасности в регионе Балтийского моря, Финляндия и Швеция рассмотрят возможности тренироваться вместе с прибывающими к нам передовыми силами НАТО", – отметил он после завершения встречи.

Блок НАТО начал размещение своих сил в странах Балтии и в Польше в 2016 году. На настоящий момент в Литве находится батальон альянса численностью около 1,2 тыс военных.