Швеция и Финляндия могут присоединиться к учениям НАТО в Литве
Швеция и Финляндия рассмотрят возможность проводить учения в Литве вместе с прибывающими туда силами НАТО. Об этом сообщает Delfi.Lv
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О такой возможности стало известно после ежегодной встречи главнокомандующих ВС Северных и Балтийских стран, которая состоялась в четверг, 26 января. На ней обсудили вопросы безопасности региона, подготовку к обороне и совместные проекты. Комментарий о возможном расширении участников учений дал главком вооружённых сил Литвы, Йонас Витаутас Жукас.
"Для нас хорошая новость в том, что, желая способствовать повышению безопасности в регионе Балтийского моря, Финляндия и Швеция рассмотрят возможности тренироваться вместе с прибывающими к нам передовыми силами НАТО", – отметил он после завершения встречи.
Блок НАТО начал размещение своих сил в странах Балтии и в Польше в 2016 году. На настоящий момент в Литве находится батальон альянса численностью около 1,2 тыс военных.
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