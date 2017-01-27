На Украине планируют отменить празднование Дня Победы, 1 Мая и 8 Марта
Фото с сайта ru.wikipedia.org
Власти Украины планируют отменить празднование на государственном уровне Дня Победы, 8 Марта и 1 Мая. Об этом сообщает
интернет-агентство "Апостроф".
Директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович рассказал, что учреждением разработан соответствующий законопроект. Он отметил, что депутаты могут поддержать инициативу и принять закон в текущем году.
"У нас календарь наполнен какими-то новыми украинскими национальными праздниками, а старые советские праздники всё равно остаются. Всё это требует определённого упорядочения", — заявил Вятрович. Говоря о праздновании Дня Победы, он сказал, что акцент необходимо перевести с девятого мая на восьмое.
На государственном уровне должны отмечаться, наверное, только те праздники, отмечающие события, которые были переломными, чрезвычайно важными для Украины как государства, — День независимости, День Конституции… а не какие-то праздники, которые достались нам в наследство от советского прошлого, — сказал директор института.
Вятрович назвал отмену празднования 23 февраля "большой победой". Он отметил, что День защитника Украины, который отмечают 14 октября, постепенно вытесняет "то, что осталось от 23 февраля".
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