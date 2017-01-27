Песков: В Кремле не знают о планах Трампа отменить антироссийские санкции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не знают о планах главы США отменить антироссийские санкции. Об этом сообщает
ТАСС.
"Насколько я понимаю, информация обезличенная, не знаю, насколько она соответствует действительности", — заявил Песков.
Ранее СМИ со ссылкой на источники в Америке писали
, что президент США Дональд Трамп дал поручение своей администрации подготовить документы, необходимые для отмены санкций в отношении России. Сообщалось, что санкции будут отменены в одностороннем порядке.
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