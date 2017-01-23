Алиханов занял 42-е место из 50 в рейтинге глав регионов в сфере ЖКХ по версии "Медиалогии"
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Врио губернатора Калининградской области занял 42-е место из 50 в медиарейтинге глав регионов страны в сфере ЖКХ. Об этом сообщается на сайте "Медиалогии".
Антон Алиханов оказался новичком рейтинга. Исследование проводилось в декабре 2016-го и январе 2017 года.
В ноябре сообщалось, что Алиханов занял
седьмую строчку по действиям глав регионов в сфере ЖКХ в Северо-Западном федеральном округе. Тогда в рейтинге учли предложение врио губернатора по объединению министерства строительства и министерства ЖКХ. Упоминался Алиханов и в связи со строительством современной газовой котельной в Советске.
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