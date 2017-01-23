Алиханов занял 42-е место из 50 в рейтинге глав регионов в сфере ЖКХ по версии "Медиалогии"

Врио губернатора Калининградской области занял 42-е место из 50 в медиарейтинге глав регионов страны в сфере ЖКХ. Об этом сообщается на сайте "Медиалогии".



Антон Алиханов оказался новичком рейтинга. Исследование проводилось в декабре 2016-го и январе 2017 года.