Кремль: Путин не будет смотреть прямой эфир инаугурации Трампа
Фото с официального сайта президента РФ
Владимир Путин не планирует смотреть в прямом эфире церемонию инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова сообщает
РИА "Новости".
"Но, безусловно, в новостном формате, в ряду других новостей, может быть в качестве главной мировой новости сегодняшнего дня, конечно же, он ознакомится", — заявил Песков.
Освещать инаугурацию Трампа планируют некоторые российские телевизионные каналы. Среди них и "Россия 24".
Напомним, что церемония вступления Трампа в должность президента США состоится
в пятницу, 20 января. Он планирует в этот же день подписать ряд указов, среди которых и решение о строительстве стены на границе с Мексикой.
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