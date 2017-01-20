Трамп в день инаугурации планирует подписать указ о строительстве стены на границе с Мексикой

Избранный президент США Дональд Трамп в день инаугурации планирует подписать первые исполнительные указы. Среди них и документ о начале строительства стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает Reuters.



Планируется также, что Трамп сделает первые шаги по ограничению миграции и отменит некоторые указы своего предшественника Барака Обамы. Согласно данным издания, всего для Трампа отобрали порядка 200 возможных указов. В пятницу он выберет самые значимые из них для подписания.

Напомним, что церемония вступления в должность Дональда Трампа состоится в пятницу, 20 января. Он даст присягу и поклянётся на двух Библиях. Первая книга является личной собственностью избранного президента, а на другой ранее приносил клятву Линкольн.



Церемония пройдёт в Капитолии. На ней будут присутствовать Барак Обама, Джордж Буш, Билл Клинтон и Джимми Картер. Также ожидаются жена президента Мелания и его дочь Иванка.

