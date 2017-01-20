Дональд Трамп в пятницу вступит в должность президента США под лозунгом "Универсальный американец"

Победивший на выборах Дональд Трамп сегодня, 20 января, вступит в должность главы Соединённых Штатов Америки. Об этом сообщает "Накануне.TV"

Тема инаугурации 45-го президента определена как "Универсальный американец". Таким лозунгом организаторы мероприятия хотят подчеркнуть желание политика объединить американских народ вокруг ценностей республики.

Трампу предстоит дать присягу. Ожидается, что он поклянётся на двух Библиях: одна — его личная книга, на другой в своё время клялся Линкольн. Кроме того, Трамп произнесёт программную речь.

Церемония пройдет в Капитолии. На ней будут присутствовать Барак Обама, Джордж Буш, Билл Клинтон и Джимми Картер. Также ожидаются жена президента Мелания и его дочь Иванка.

Гимн государства исполнят 16-летняя певица Джеки Иванко, Мормонский храмовый хор и хор университета Миссури. Кроме того, запланированы выступления джазовых, инструментальных и кантри-групп.

Посмотреть инаугурацию придут порядка 900 тыс. человек. Их безопасность будут обеспечивать более 28 тыс. полицейских и военных.