Песков: Россия постоянно подвергается хакерским атакам из-за рубежа

В отношении России регулярно совершаются кибератаки. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает "Регнум"

По словам Пескова, сотни тысяч атак регулярно осуществляются с территории США, Великобритании и Германии. Тем не менее, Кремль не берётся утверждать, что они проводятся по заказу правительств этих стран. Аналогичные обвинения в отношении России беспочвенны, утверждает Песков. "Ни российское правительство, ни Кремль, ни лично президент Путин, ни военная разведка не стояли за этими атаками. Если они на самом деле были", — сказал пресс-секретарь.