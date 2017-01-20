Песков: Россия постоянно подвергается хакерским атакам из-за рубежа

В отношении России регулярно совершаются кибератаки. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает "Регнум"
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По словам Пескова, сотни тысяч атак регулярно осуществляются с территории США, Великобритании и Германии. Тем не менее, Кремль не берётся утверждать, что они проводятся по заказу правительств этих стран. Аналогичные обвинения в отношении России беспочвенны, утверждает Песков. "Ни российское правительство, ни Кремль, ни лично президент Путин, ни военная разведка не стояли за этими атаками. Если они на самом деле были", — сказал пресс-секретарь.
Напомним, ранее США неоднократно обвиняли
Россию в хакерских атаках, организованных в отношении Демократической партии. Однако доказательств этому предоставлено не было.
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