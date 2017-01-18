В посольстве США прокомментировали слова Лаврова о поездках дипломатов по России

В посольстве США в России отреагировали на заявление главы министерства иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом сообщает РИА "Новости"
. По словам руководителя пресс-службы Марии Олсон, американские дипломаты имеют право свободно передвигаться по РФ для того, чтобы лучше понять ситуацию в стране.
"Как и российские дипломаты в США, американские дипломаты и официальные лица в ходе каждодневной работы встречаются с самыми разными людьми. Наши дипломаты путешествуют по территории Российской Федерации в рамках стандартной дипломатической деятельности", — сказала Олсон.
Ранее Лавров заявил о том, что американские дипломаты путешествовали
по регионам, в том числе по Калининградской области, на арендованных машинах. Также они якобы участвовали в митингах оппозиции.
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