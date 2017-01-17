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Главная Новости Политика

Лавров: Американские дипломаты ездили по Калининграду на арендованных машинах

16:23
  8715 11
  • Сергей Лавров. Фото с официального сайта МИД РФ
Сергей Лавров. Фото с официального сайта МИД РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в Москве сообщил, что американские дипломаты принимали участие в митингах российской оппозиции и ездили по Калининграду на арендованных машинах. При этом на автомобилях не было специальных дипломатических номеров. Об этом пишет РБК.

Дипломатов видели не только в Калининградской области, но и в Ленинградской, Мурманской, Воронежской областях, в Чечне и Новороссийске. Лавров подчеркнул, что вдоль границы с Донбассом сотрудники американского посольства "исколесили буквально всё — вдоль и поперёк". Глава МИД РФ рассказал о случае, когда переодетый женщиной дипломат заходил в туалет здания и переодеался там в костюм.
 

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11 комментариев Правила комментирования

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Сергунчик
Сергунчик #
16:58
Друзья американцы я люблю Америку.Дайте адрес как с вами связаться.Хочу с вами работать против гнилого режима и еще единомышленников приведу,я за свободу и либеральные ценности.
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Alibaba
Alibaba #
18:23
езжай, там как раз толчки мыть некому
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Сергунчик
Сергунчик #
20:03
Amerika,Amerika is country wery good.
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Сергунчик
Сергунчик #
20:08
Частенько слышу от людей – «Меня все устраивает. Не устраивает – вали из страны».

Что хотел бы им сказать? Ребят. Поверьте, вас все устраивает до первого бум. До первого опоздания скорой на час, когда у родственника инфаркт. До первой бутылки шампанского в вашей заднице в полицейском участке. До первого подкинутого наркотика. До первого неправомерного решения в суде, когда убили вашего родственника, а преступника отпустили на свободу. До первого избиения в СИЗО вертухаями, если вы туда попали. До первой фразы – «Такие операции в России не делаются. Летите лечиться в Израиль». Короче, до первого сбоя в хорошей жизни. До первого «обезболивающего нет»!
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Сергунчик
Сергунчик #
20:09
Поверьте мне. То же самое начнете делать и вы. Вас будет сильно возмущать – «Как это так? Я же такой весь из себя хороший! Это случайность. Недоработки на местах». Как это так? Как это так?
А вот так, ребята. Дело не в том, кто хороший, а кто плохой. Дело в системе, которой вообще на это плевать. Она так устроена.
Чтобы поймали и наказали преступника – надо выйти скопом людей и разгромить торговый центр. Чтобы отдали пенсию – написать лично Грефу. Чтобы получить качественное лечение – устроить сбор денег через СМС на первом канале. Чтобы наказать зарвавшегося полицейского – предать его действия огласке, закидав соцсети мольбами о репосте. Для того, чтобы вам вернули украденные деньги за долевое строительство – перекрыть федеральную трассу!
Все. Только так, и по-другому эта система НЕ РАБОТАЕТ. Точка.
И дело не в том, что я вам этого желаю. Дело в том, что любой человек может оказаться в такой ситуации.

Парадоксом в данном случае является то, что никто не вспоминает своих же слов «МЕНЯ ВСЕ УСТРАИВАЕТ». И не вспоминает, что были в стране правозащитники, а теперь они – НКО. Бац — и их нет. Был комитет против пыток – теперь НКО. Бац и их нет. Были такие ребята, как я, которые выходили на митинги и требовали менять систему. Но вы им настойчиво говорили – вали из страны. Бац — и они уехали.
И заметьте. Те, кто уехал, не хотел никаких революций, которыми вас пугали из телевизора. Это тоже парадокс. На ровном месте из страны выдавливают и уже выдавили тех, к кому вы в первую очередь могли бы обратиться за помощью. Тех, кто пытался изменить систему, чтобы не они, не вы не оказались в такой ситуации.

Человек, говорящий сегодня «Меня все устраивает» на мой взгляд – человек недалекий. Не думающий о будущем. Не просчитывающий вариантов. Живущий сегодняшним днем. По сути – человек без будущего. А какое будущее ждет страну, если в ней живут люди без будущего?..
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Gogi Brezner
Gogi Brezner #
17:12
Свободу Анжеле Девис!
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ВовочкаМобильный
Мобильный Вовочка #
18:19
Это были мужчины, переодетые женщинами?
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felix
Malihka Malihka #
18:55
Вот же сволочи !
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просто парень
просто парень #
19:27
Какой кошмар, не доглядели.
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Сухов
Сухов #
19:37
какие озорники
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Darth Sidius1973
Darth Sidius1973 #
19:38
Пидорасы, наверное:)))
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