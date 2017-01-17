Лавров: Американские дипломаты ездили по Калининграду на арендованных машинах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в Москве сообщил, что американские дипломаты принимали участие в митингах российской оппозиции и ездили по Калининграду на арендованных машинах. При этом на автомобилях не было специальных дипломатических номеров. Об этом пишет РБК.



Дипломатов видели не только в Калининградской области, но и в Ленинградской, Мурманской, Воронежской областях, в Чечне и Новороссийске. Лавров подчеркнул, что вдоль границы с Донбассом сотрудники американского посольства "исколесили буквально всё — вдоль и поперёк". Глава МИД РФ рассказал о случае, когда переодетый женщиной дипломат заходил в туалет здания и переодеался там в костюм.