Савченко предложила Киеву отказаться от Крыма ради Донбасса
Фото с сайта ru.wikipedia.org
Депутат Рады Надежда Савченко заявила о том, что властям Украины нужно временно отказаться от Крыма. Об этом сообщает РИА "Новости"
. По мнению Савченко, Крым является очередным Приднестровьем. Чтобы Россия не забрала ещё и Донбасс, нужно временно смириться с потерей полуострова.
"Другого мирного пути я пока не вижу. Точнее, вижу – это военный путь", — считает она. Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году в результате референдума. За вхождение в РФ проголосовали более 96% жителей региона.
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