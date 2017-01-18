Савченко предложила Киеву отказаться от Крыма ради Донбасса

Депутат Рады Надежда Савченко заявила о том, что властям Украины нужно временно отказаться от Крыма. Об этом сообщает РИА "Новости" . По мнению Савченко, Крым является очередным Приднестровьем. Чтобы Россия не забрала ещё и Донбасс, нужно временно смириться с потерей полуострова.

"Другого мирного пути я пока не вижу. Точнее, вижу – это военный путь", — считает она. Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году в результате референдума. За вхождение в РФ проголосовали более 96% жителей региона.