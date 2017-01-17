Россия оказалась угрозой номер один в новой стратегии нацбезопасности Литвы

Во вторник, 17 января, парламент Литвы утвердил новую стратегию национальной безопасности. В единогласно одобренном документе – 14 угроз, на первом месте Россия. Об этом сообщает Delfi.Lv

Последний раз стратегию пересматривали в 2012 году, а сейчас её решили адаптировать к изменившейся политической ситуации. Под первым номером в новом документе значится угроза, которую представляет "подготовка и воля Российской Федерации к использованию военной силы для достижения своих целей, концентрация и развитие ее военных мощностей по соседству с Литовской Республикой, а также недостаточно прозрачная и демонстрирующая силу военная деятельность у границ Литовской Республики и других государств - членов НАТО".

Кроме этого, в список попали информационные и кибернетические угрозы, терроризм, демографический кризис и кризис ценностей, коррупция и строительство атомной станции вблизи границ Литвы.