Россия оказалась угрозой номер один в новой стратегии нацбезопасности Литвы
Во вторник, 17 января, парламент Литвы утвердил новую стратегию национальной безопасности. В единогласно одобренном документе – 14 угроз, на первом месте Россия. Об этом сообщает Delfi.Lv
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Последний раз стратегию пересматривали в 2012 году, а сейчас её решили адаптировать к изменившейся политической ситуации. Под первым номером в новом документе значится угроза, которую представляет "подготовка и воля Российской Федерации к использованию военной силы для достижения своих целей, концентрация и развитие ее военных мощностей по соседству с Литовской Республикой, а также недостаточно прозрачная и демонстрирующая силу военная деятельность у границ Литовской Республики и других государств - членов НАТО".
Кроме этого, в список попали информационные и кибернетические угрозы, терроризм, демографический кризис и кризис ценностей, коррупция и строительство атомной станции вблизи границ Литвы.
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