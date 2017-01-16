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МИД РФ: США пытаются навязать модель отношений времён холодной войны

19:58
  248 0
  • Фото с сайта nato.int
Фото с сайта nato.int
Действия США по развёртыванию в Европе масштабных вооружённых сил "обладают разрушительным потенциалом", цитирует ТАСС официального представителя МИД РФ Марию Захарову.
 
Захарова отметила, что цифры говорят сами за себя: в январе в Польше появилась бронетанковая бригада США, состоящая из четырёх тысяч военнослужащих и двух с половиной тысяч единиц техники, в том же месяце значительный контингент морпехов появится в Норвегии, а в Германию прибудет американская авиационная бригада, насчитывающая почти две тысячи военных.
 
Также представитель МИД отметила, что США активно развивают в Европе военную инфраструктуру: "В декабре 2016 года вновь введен в строй передовой склад сухопутных сил США в Нидерландах, на котором будет размещаться бригадный комплект тяжелой военной техники, - говорится в комментарии. - В ближайшей перспективе будут созданы аналогичные по размерам объекты - один в Бельгии и два в Германии. Размещаемая на них техника предназначена для оперативно перебрасываемого "в случае необходимости" из мест постоянной дислокации личного состава ВС США". По её словам, такие действия вряд ли можно назвать только оборонительными.
 
"Фактически в Вашингтоне инициируют новую гонку вооружений, пытаются навязать нам конфронтационную модель отношений, схожую с той, которая была во времена холодной войны", – резюмировала Захарова.
 

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