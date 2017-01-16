Алиханов занял седьмое место в рейтинге глав регионов СЗФО за 2016 год по версии "Медиалогии"

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов занял седьмое место из 11 в рейтинге глав регионов за 2016 год по версии "Медиалогии". Соответствующая информация опубликована на официальном сайте компании.



В комментариях к медиарейтингу указано, что Алиханов стал его новичком. СМИ сообщали о том, что 30-летний выходец из Минпромторга назначен на должность главы Калининградской области после того, как назначенный Владимиром Путиным на эту должность Евгений Зиничев попросил об увольнении.



В рейтинге губернаторов среди всех регионов страны за прошлый год Алиханов занял 51-ю строчку. Он был составлен на основе базы данных СМИ системы "Медиалогия", включающей более 37 тыс. источников.