Алиханов занял седьмое место в рейтинге глав регионов СЗФО за 2016 год по версии "Медиалогии"
Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов занял седьмое место из 11 в рейтинге глав регионов за 2016 год по версии "Медиалогии". Соответствующая информация опубликована на официальном сайте компании.
В комментариях к медиарейтингу указано, что Алиханов стал его новичком. СМИ сообщали о том, что 30-летний выходец из Минпромторга назначен на должность главы Калининградской области после того, как назначенный Владимиром Путиным на эту должность Евгений Зиничев попросил об увольнении.
В рейтинге губернаторов среди всех регионов страны за прошлый год Алиханов занял 51-ю строчку. Он был составлен на основе базы данных СМИ системы "Медиалогия", включающей более 37 тыс. источников.
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