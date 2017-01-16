Глава Европарламента предложил ввести санкции в отношении Польши

Евросоюз должен принять меры в отношении Польши, заявил глава Европарламента Мартин Шульц. Об этом со ссылкой на газету Welt
сообщает ТАСС
. По данным немецкого издания, Шульц считает, что Евросоюз должен отреагировать на парламентский кризис, который случился в стране.
"Если Еврокомиссия придёт к выводу, что в Польше происходит нарушение принципа верховенства права, то она не должна медлить и предложить совету Европы введение санкций", — заявил политик. Он отметил, что ситуацию в Польше в любом случае необходимо проанализировать.
Напомним, кризис в Польше начался в декабре прошлого года. Его причиной стали действия оппозиции, которые блокировали
заседания сейма из-за нелегитимных, по их мнению, законопроектов.
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