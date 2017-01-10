Власти Польши не будут применять силу для прекращения акций протеста оппозиции

Замглавы МВД Польши Ярослав Желиньский заявил во вторник журналистам, что в ситуации с протестующей оппозицией нужно действовать не силовыми, а правовыми методами. Об этом сообщает РИА "Новости".

Со своей стороны, партия "Новочесна" обещала, что её депутаты не будут препятствовать проведению заседания сейма в пленарном зале 11 января.

При этом глава партии Рышард Петру уточнил, что акция протеста продолжится "в иной форме".