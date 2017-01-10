Власти Польши не будут применять силу для прекращения акций протеста оппозиции
Замглавы МВД Польши Ярослав Желиньский заявил во вторник журналистам, что в ситуации с протестующей оппозицией нужно действовать не силовыми, а правовыми методами. Об этом сообщает РИА "Новости".
Со своей стороны, партия "Новочесна" обещала, что её депутаты не будут препятствовать проведению заседания сейма в пленарном зале 11 января.
При этом глава партии Рышард Петру уточнил, что акция протеста продолжится "в иной форме".
Напомним, 16 декабря, во время заседания сейма оппозиционеры выступили
против ограничений на работу журналистов в здании парламента и блокировали выходы из помещения. Они также были недовольны тем, что депутаты правящей партии всё же приняли бюджет на следующий год, собравшись не в зале для пленарных заседаний, а в другом помещении.
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