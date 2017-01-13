Глава Минобороны Польши: доминированию России в Европе скоро придёт конец

Глава министерства обороны Польши заявил о том, что доминированию России в Европе скоро придёт конец. По данным РИА "Новости" , Антони Мачеревич считает, что этому будет способствовать размещение в Польше войск США и НАТО.

Всего в страну прибудут 3,5 тыс. военнослужащих. Также будут доставлены танки, самоходные гаубицы и другая военная техника. Военные примут участие в совместных с европейскими коллегами учениях.

"Ялта закончилась. Закончилась зависимость польского государства от советских решений, когда мы должны были постоянно размышлять, не наложат ли русские вето против того или иного действия, можем ли мы действительно делать то, что хорошо для народа, всё это закончилось. Российское вето на территории Центральной Европы, в Польше раз и навсегда закончилось", — заявил Мачеревич.