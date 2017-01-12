Кандидат в министры обороны США выступил за создание стратегии противостояния России

Джеймс Мэттис, кандидат в министры обороны США, высказался в пользу разработки стратегии по противостоянию РФ. Как передаёт РИА Новости , о дополнительных санкциях Мэттис говорить не стал.

"Мне нужно посовещаться с новой командой по национальной безопасности, чтобы создать стратегию по противостоянию России в связи с тем, что она сделала", - сказал Мэттис.

Его заявление стало ответом на вопрос, который на слушаниях задал сенатор Линдси Грэм, о том, поддерживает ли кандидат в министры обороны дополнительные санкции против России "за все плохие вещи, которые она сделала".