Кандидат в министры обороны США выступил за создание стратегии противостояния России
Джеймс Мэттис, кандидат в министры обороны США, высказался в пользу разработки стратегии по противостоянию РФ. Как передаёт РИА Новости
, о дополнительных санкциях Мэттис говорить не стал.
"Мне нужно посовещаться с новой командой по национальной безопасности, чтобы создать стратегию по противостоянию России в связи с тем, что она сделала", - сказал Мэттис.
Его заявление стало ответом на вопрос, который на слушаниях задал сенатор Линдси Грэм, о том, поддерживает ли кандидат в министры обороны дополнительные санкции против России "за все плохие вещи, которые она сделала".
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