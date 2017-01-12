Алиханов: Конкуренция регионов за федеральные средства плохо влияет на их развитие
Врио губернатора Калининградской области во время сессии Гайдаровского форума в Москве сообщил, что конкуренция между регионами страны, которая возникает на фоне выделения федеральных средств на определённые направления производства, негативно влияет на развитие субъектов. Об этом сообщает
RNS.
Антон Алиханов сказал, что в отраслевых направлениях многих регионов появились термины "фарма" или "медтехника". При этом, по словам главы Калининградской области, многие регионы стали развивать их только из-за того, что на указанные отрасли направляют "огромные федеральные средства".
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