"Есть дикая ситуация": Алиханов о двойном контроле товаров из Калининграда
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Врио губернатора Калининградской области назвал "дикой" ситуацию с двойной проверкой региональных товаров. Он отметил, что такое положение дел деструктивно влияет на экономику региона. Об этом сообщает
RNS.
Калининградские товары проверяют при выезде из области и при въезде в основную часть страны. Контроль производят различные ведомства. Алиханов выступил за передачу части полномочий на региональный уровень для смягчения ситуации.
"Есть дикая ситуация. Есть, конечно, огромное количество льгот в Калининграде, но большая их часть нивелируется тем, что какой-то предприниматель произвёл товар в Калининграде, он вывозит его из Калининградской области в Россию транзитом через Литву, Белоруссию, его на выходе таможня, Россельхознадзор, Роспотребнадзор — все проверили, дальше он попал в грязную зону так называемую, заезжает на территорию Российской Федерации, и его опять контролирует таможня, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, и получается, что это регулирование деструктивно действует на экономику Калининградской области", — сказал он.
Антон Алиханов сообщил также, что в настоящее время региональное правительство готовит пакет поправок в закон об особой зоне Калининграда. Какие именно поправки планируется внести, он не уточнил.
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