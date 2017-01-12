"Есть дикая ситуация": Алиханов о двойном контроле товаров из Калининграда

Врио губернатора Калининградской области назвал "дикой" ситуацию с двойной проверкой региональных товаров. Он отметил, что такое положение дел деструктивно влияет на экономику региона. Об этом сообщает RNS.



Калининградские товары проверяют при выезде из области и при въезде в основную часть страны. Контроль производят различные ведомства. Алиханов выступил за передачу части полномочий на региональный уровень для смягчения ситуации.



"Есть дикая ситуация. Есть, конечно, огромное количество льгот в Калининграде, но большая их часть нивелируется тем, что какой-то предприниматель произвёл товар в Калининграде, он вывозит его из Калининградской области в Россию транзитом через Литву, Белоруссию, его на выходе таможня, Россельхознадзор, Роспотребнадзор — все проверили, дальше он попал в грязную зону так называемую, заезжает на территорию Российской Федерации, и его опять контролирует таможня, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, и получается, что это регулирование деструктивно действует на экономику Калининградской области", — сказал он.



Антон Алиханов сообщил также, что в настоящее время региональное правительство готовит пакет поправок в закон об особой зоне Калининграда. Какие именно поправки планируется внести, он не уточнил.