Глава МИД Италии: Мы надеемся на возвращение России в G8

Глава МИД Италии заявил, что его страна ждёт возвращения России в "большую восьмёрку". По словам Анджелино Альфано, это может произойти к маю. При этом он отметил, что перед возвращением России в G8 необходимо будет оценить соблюдение страной Минских соглашений.

"Мы не можем не желать возвращения с Россией к формату G8 и завершения атмосферы "холодной войны". Многое зависит от Москвы и состояния выполнения российской стороной Минских соглашений", — цитирует слова министра ТАСС

Ранее за возвращение России в G8 высказался глава МИД Германии Вальтер Штайнмайер, который также назвал главным условием для этого выполнение Минских соглашений.