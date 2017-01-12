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Глава МИД Италии: Мы надеемся на возвращение России в G8

07:18
  479 0
  • Анджелино Альфано. Фото с сайта ru.wikipedia.org
Анджелино Альфано. Фото с сайта ru.wikipedia.org
Глава МИД Италии заявил, что его страна ждёт возвращения России в "большую восьмёрку". По словам Анджелино Альфано, это может произойти к маю. При этом он отметил, что перед возвращением России в G8 необходимо будет оценить соблюдение страной Минских соглашений.
 
"Мы не можем не желать возвращения с Россией к формату G8 и завершения атмосферы "холодной войны". Многое зависит от Москвы и состояния выполнения российской стороной Минских соглашений", — цитирует слова министра ТАСС.
 
Ранее за возвращение России в G8 высказался глава МИД Германии Вальтер Штайнмайер, который также назвал главным условием для этого выполнение Минских соглашений.

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