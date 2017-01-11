Дональд Трамп о Путине: Если я ему нравлюсь, это ни к чему не обязывает

Дональд Трамп рассказал о своих отношениях с Россией на своей первой конференции после того, как Барак Обама покинул президентский пост. Об этом сообщает Медуза

Свои отношения с Владимиром Путиным он прокомментировал следующим образом: "Если Путину нравится Дональд Трамп, это плюс, но это ни к чему не обязывает".

Отвечая на вопрос журналиста о хакерских атаках на США, Трамп сказал, что к ним причастна Россия и другие страны, а якобы существующее досье с компроматом на него, собранным Кремлём, назвал фальшивкой.

Также новый президент заявил о своей готовности быть жёстким с Россией: "Кто верит в то, что Клинтон была бы жестче с Путиным, чем Трамп?".