Дональд Трамп о Путине: Если я ему нравлюсь, это ни к чему не обязывает
Фото с официальной страницы Дональда Трампа в Facebook
Дональд Трамп рассказал о своих отношениях с Россией на своей первой конференции после того, как Барак Обама покинул президентский пост. Об этом сообщает Медуза
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Свои отношения с Владимиром Путиным он прокомментировал следующим образом: "Если Путину нравится Дональд Трамп, это плюс, но это ни к чему не обязывает".
Отвечая на вопрос журналиста о хакерских атаках на США, Трамп сказал, что к ним причастна Россия и другие страны, а якобы существующее досье с компроматом на него, собранным Кремлём, назвал фальшивкой.
Также новый президент заявил о своей готовности быть жёстким с Россией: "Кто верит в то, что Клинтон была бы жестче с Путиным, чем Трамп?".
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