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Главой Агентства по развитию связи Калининградской области назначен 34-летний Сергей Евстигнеев

13:38
  161 0
  • Фото Эдуарда Молчанова
Фото Эдуарда Молчанова
Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов назначил 34-летнего Сергея Евстигнеева на должность главы регионального агентства по развитию связи и массовых коммуникаций.

Евстигнеев сообщил, что приоритетами в работе агентства станут логическое развитие проекта "Безопасный город", реализация программ "Цифровая экономика", "Телемедицина", "Электронное правительство", увеличение вклада информационных технологий и связи в структуру добавленной стоимости ВРП региона.

Антон Алиханов, комментируя назначение, сказал, что перед регионом стоит задача по созданию благоприятного инвестиционного климата и комфортной жизни граждан, поэтому многие процессы необходимо перевести на "электронные рельсы".

Сергей Евстигнеев в 2004 году окончил Петрозаводский государственный университет по специальности "автоматизированные системы управления". В 2013 году окончил Высшую школу экономики. В 2014 году прошёл программу "Практикум для директоров" в Московской школе управления Сколково. В 2016 году он продолжил обучение в Сколково по программе Executive MBA.

Сергей Евстигнеев работал в отраслевом центре разработки и внедрения информационных систем РЖД, руководителем департамента развития бизнеса. В 2015—2016 годах был директором по развитию бизнеса в компании "Корус консалтинг", специализирующейся на ИТ-консалтинге и автоматизации бизнеса. С 2012 по 2015 год занимал должности руководителя проектов в различных телекоммуникационных и ИТ-компаниях. В 2010—2011 годах работал в должности начальника отделения охранной сигнализации и связи в подразделении инженерных войск. С 2004 по 2010 год занимал различные инженерные должности на производственных предприятиях.

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