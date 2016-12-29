Украина ввела дополнительные санкции против России
Совет национальной безопасности и обороны Украины принял новые санкции. Как сообщает
ТАСС, такая информация поступила от пресс-службы Совбеза.
Совет пояснил введение санкций "гибридной агрессией РФ против Украины". Они коснутся лиц, избранных в Госдуму по результатам выборов в Крыму и Севастополе, членов избиркомов, а также украинских компаний, которые продолжили действовать в Крыму, перерегистрировавшись по российскому законодательству. Также ограничения затронут круг должностных лиц, которые, по мнению украинской стороны, причастны к незаконному задержанию граждан Украины в России, и бывших руководителей Украины, объявленных в розыск.
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