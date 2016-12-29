На территорию российского посольства в Дамаске бросили мину
Фото с сайта ru.wikipedia.org
В здание российского посольства в столице Сирии, Дамаске, бросили мину. Об этом сообщает
Meduza.
В министерстве заявили о том, что зданию причинён незначительный ущерб, а сам инцидент обошёлся без пострадавших. По мнению ведомства, нападение заслуживает решительного осуждения.
Это третья атака на посольство за два дня - 28 декабря здание дважды подверглось обстрелу.
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