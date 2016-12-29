На территорию российского посольства в Дамаске бросили мину

В здание российского посольства в столице Сирии, Дамаске, бросили мину. Об этом сообщает Meduza.

В министерстве заявили о том, что зданию причинён незначительный ущерб, а сам инцидент обошёлся без пострадавших. По мнению ведомства, нападение заслуживает решительного осуждения.

Это третья атака на посольство за два дня - 28 декабря здание дважды подверглось обстрелу.