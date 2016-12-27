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Главная Новости Политика

Российский суд признал смену власти на Украине госпереворотом

13:44
  398 1
  • Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Дорогомиловский суд Москвы завершил рассмотрение дела по иску экс-депутата Верховной рады Украины Владимира Олейника о признании государственным переворотом факта смены власти в стране в 2014 году. Об этом сообщает "Российская газета".

Судья вынесла вердикт по данному делу. Она сказала: "Установлено, что произошёл переворот... Суд признаёт, что факт переворота является общеизвестным".

Во время судебных заседаний по делу в зале суда выступали экс-президент Украины Виктор Янукович, бывший премьер Николай Азаров, бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко, экс-глава администрации президента страны Андрей Клюев, экс-начальник  СБУ Александр Якименко и бывший генеральный прокурор Виктор Пшонка.

Указанные деятели рассказывали о давлении на первых лиц государства, покушениях на жизни, беспорядках на площади Независимости, провокациях и работе снайперов.

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1 комментарий Правила комментирования

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nokia6680
nokia6680 #
13:56
Бугага, а какой сакральный смысл этой театральной постановки? Кому какое дело до решения этого суда? :-) Щас любой тогда на своем семейном совете будет решать важные межпланетарные вопросы..)
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