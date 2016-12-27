Российский суд признал смену власти на Украине госпереворотом

Дорогомиловский суд Москвы завершил рассмотрение дела по иску экс-депутата Верховной рады Украины Владимира Олейника о признании государственным переворотом факта смены власти в стране в 2014 году. Об этом сообщает "Российская газета".



Судья вынесла вердикт по данному делу. Она сказала: "Установлено, что произошёл переворот... Суд признаёт, что факт переворота является общеизвестным".



Во время судебных заседаний по делу в зале суда выступали экс-президент Украины Виктор Янукович, бывший премьер Николай Азаров, бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко, экс-глава администрации президента страны Андрей Клюев, экс-начальник СБУ Александр Якименко и бывший генеральный прокурор Виктор Пшонка.



Указанные деятели рассказывали о давлении на первых лиц государства, покушениях на жизни, беспорядках на площади Независимости, провокациях и работе снайперов.