Алиханов занял 52-е место из 85 в национальном рейтинге губернаторов
Центр информационных коммуникаций "Рейтинг" провёл исследование деятельности глав регионов России. Врио губернатора Калининградской области в подготовленном рейтинге занял 52-е место из 85.
Исследования в этом году носили закрытый характер. Результаты рейтинга были получены на основе заочного анкетирования, заочных и очных опросов экспертов.
Социолог, профессор Института гуманитарных наук БФУ имени Канта Владимир Кривошеев выразил мнение, что в Калининградской области сохраняются тенденции власти, которые были заданы экс-губернатором Николаем Цукановым, являвшимся коренным жителем региона. Он считает, что смена руководителя могла быть произведена с целью укрепления федеральной составляющей. Приход на пост главы региона Антона Алиханова, по мнению эксперта, закрепил и сделал более выраженными положительные тенденции.
Кривошеев сказал, что одной из главных целей Антона Алиханова является принятие нового закона о Калининградской области. Врио губернатора работал в федеральных структурах и знает систему принятия решений, поэтому он знает, как необходимо действовать при согласовании законопроекта.
Закон о Калининградской области необходим региону в условиях эксклавности. Речь в нём идёт и об энергетической безопасности, и о транспортной.
Эксперт также указал, что при Николае Цуканове средства ФЦП были освоены только на 47%. Среди положительных моментов смены руководства региона Кривошеев указал приход в правительство молодых и энергичных людей, которые по-новому оценивают критерии эффективности.
Эксперт отметил, что Антон Алиханов хочет сделать Калининградскую область интересной и комфортной не только для туристов, но и для самих жителей.
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