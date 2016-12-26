Постпред РФ при НАТО: Россия готова возобновить военные связи с альянсом
Постпред РФ при НАТО Александр Грушко заявил в понедельник, 26 декабря, что наша страна готова к возобновлению военных связей с альянсом. Об этом сообщает
РИА "Новости".
Александр Грушко отметил, что работа совета была заморожена не по инициативе России. "Хотелось бы в идеале, чтобы заседания носили добавочную стоимость какую-то, хотя и сам диалог важен, и не надо преуменьшать его значение", — сказал он.
Говоря о сроках проведения заседания, постпред РФ сказал, что консультации относительно нового созыва начнутся после новогодних праздников. Он отметил, что диалог должен охватывать и обмен мнениями о характере угроз.
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