В Калининграде
В Калининграде
+5 °C
днем
0 °C
ночью
24 декабря 2016 г. 17:30
62 216 пользователей
за 24 часа на сайте
61.12 +0.16
Курс ММВБ на 24 декабря 2016, 17:00
63.87 +0.27
Курс ММВБ на 24 декабря 2016, 17:00
14.41 0.0
Курс ЦБ на 25 декабря 2016
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Политика

Марин Ле Пен: Франция должна выйти из НАТО и Евросоюза

16:45
  289 0
  • Фото: en.wikipedia.org
Фото: en.wikipedia.org
Французский политик и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в интервью греческой газете "Димократия" заявила о своём намерении проводить политику Frexit - выхода Франции из Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС.
 
Ле Пен, чья популярность на родине растёт, собирается участвовать в выборах президента Франции в 2017 году и рассматривает Frexit как часть своей политики. Также она высказалась за выход из НАТО и раскритиковала евро. 
 
ЕС, считает Ле Пен, - "организация, созданная без учета мнения европейских народов, состоит из олигархии банков и технократов, таких как (председатель Еврокомиссии Жан-Клод) Юнкер и других, которых никогда не выбирал ни один народ, действующих в интересах германских и французских банков, проводящих свою собственную экономическую политику, сталкиваясь с полным презрением народов, которых они шантажируют". А евро, по мнению главы "Национального фронта", является инструментом шантажа в руках Брюсселя.
 
Также Ле Пен считает, что в существовании НАТО больше нет необходимости. По её словам, блок, созданный в противовес расширению влияния СССР, больше не нужен, ведь СССР и Варшавского договора уже не существует. По её мнению, "Вашингтон поддерживает существование НАТО для достижения своих целей в Европе".
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

"Принеси вместо подарка памперсы для братика": о чём просят Деда Мороза дети из бедных калининградских семей
23 декабря 201617:46
  5582 0
"Принеси вместо подарка памперсы для братика": о чём просят Деда Мороза дети из бедных калининградских семей
От полевого госпиталя к складу удобрений и филармонии: история кирхи Святого семейства. Спецпроект Клопс.Ru "Осколки Кёнигсберга"
Фото горячей новости
15:58
  425 0
Помогут городу: опасный участок трассы у мотеля "Балтика" передадут в ведение региона
Фото горячей новости
23 декабря 201620:58
  7540 0
В калининградском "Эльдорадо" объяснили пустые полки и закрытые магазины
Фото горячей новости
23 декабря 201619:33
  20361 8
В отношении сотрудницы ФСБ, насмерть сбившей ребенка на ул. Кошевого, возбудили уголовное дело
Фото горячей новости
23 декабря 201619:03
  11779 1

Лента новостей

Картинка
"Протея" объявляет самую щедрую акцию уходящего года
16:50
  630
Картинка
Марин Ле Пен: Франция должна выйти из НАТО и Евросоюза
16:45
  289 0
Картинка
Племянника террориста, напавшего на ярмарку в Берлине, задержали в Тунисе
16:15
  304 0
Картинка
Два новых супермаркета в формате EUROSPAR откроются в Калининграде
16:00
  16534

Авторские колонки

Фото автора
Томаш Оманьски
Руководитель Польского культурного центра в Калининграде
Вашингтон против Берлина: кто стоит за акциями протеста в Польше
  12588 7
Фото автора
Антон Самоха
адвокат
Бей кого хочешь: почему домашние тираны уходят от ответственности
  3827 6
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus:

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo