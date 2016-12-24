Марин Ле Пен: Франция должна выйти из НАТО и Евросоюза

Французский политик и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в интервью греческой газете "Димократия" заявила о своём намерении проводить политику Frexit - выхода Франции из Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС.

Ле Пен, чья популярность на родине растёт, собирается участвовать в выборах президента Франции в 2017 году и рассматривает Frexit как часть своей политики. Также она высказалась за выход из НАТО и раскритиковала евро.

ЕС, считает Ле Пен, - "организация, созданная без учета мнения европейских народов, состоит из олигархии банков и технократов, таких как (председатель Еврокомиссии Жан-Клод) Юнкер и других, которых никогда не выбирал ни один народ, действующих в интересах германских и французских банков, проводящих свою собственную экономическую политику, сталкиваясь с полным презрением народов, которых они шантажируют". А евро, по мнению главы "Национального фронта", является инструментом шантажа в руках Брюсселя.

Также Ле Пен считает, что в существовании НАТО больше нет необходимости. По её словам, блок, созданный в противовес расширению влияния СССР, больше не нужен, ведь СССР и Варшавского договора уже не существует. По её мнению, "Вашингтон поддерживает существование НАТО для достижения своих целей в Европе".