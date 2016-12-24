МИД: польские "поправки о коммунизме" позволят массово уничтожать советские памятники

Министерство иностранных дел РФ сообщило , что новые поправки к польским законам, запрещающие пропаганду коммунизма, могут привести к массовому уничтожению советских и российских памятников. Об этом передаёт РИА Новости с ссылкой на выпущенный министерством документ.

"Нам известно о готовящихся поправках к польскому законодательству, запрещающему "пропаганду коммунизма или другого тоталитарного строя". Их принятие откроет путь к массовому истреблению советских/российских памятников в Польше, - написано в сообщении МИД. - Хотим решительно предостеречь польскую сторону от такого необдуманного шага во избежание дополнительных осложнений в наших и без того непростых двусторонних отношениях".