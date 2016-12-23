Путин объяснил, почему произошли кадровые изменения в руководстве ряда регионов России

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам 2016 года в Москве ответил на вопрос о молодых руководителях регионов, которые были в последнее время назначены, и о доверии к местным кадрам.



Во время вопроса журналист "Комсомольской правды" Александр Гамов в качестве примера кадровых назначений назвал и 30-летнего врио губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

"Вы специально это делаете и сохранится ли такая практика при формировании губернаторского корпуса в дальнейшем? Вы не доверяете местному губернаторскому корпусу в связи с известными посадками? Ходят слухи, что Владимир Владимирович Путин обкатывает новые кадры. Так ли это? Каковы ваши цели?" — спросил Гамов.



"Цели — благо России", — ответил президент.



"Доверяем ли мы местным кадрам? Конечно, доверяем. В подавляющем большинстве этих регионов работают люди из этих регионов. Но иногда элиты надо обновлять, и это востребовано гражданами", — сказал Путин.



Он отметил, что новые руководители назначены не только в перечисленных журналистом регионах, но и в Кировской области, Севастополе, Ярославле. "Все они энергичные, молодые и перспективные руководители, хорошо себя зарекомендовавшие", — подчеркнул президент.



Говоря о планах на новые молодые кадры, президент сказал, что они будут зависеть от результатов работы политиков. "Дай бог им успехов в работе на благо регионов", — сказал президент.

Напомним, Александр Гамов и его калининградский коллега Михаил Яновский были первыми журналистами, взявшими подробное интервью у нового главы региона. Во время интервью Антон Алиханов сказал, что у Калининграда есть особый шарм, а у жителей региона — особый характер