Секретарём калининградского отделения "Единой России" избран Андрей Кропоткин
Андрей Кропоткин. Фото из социальной сети "Фейсбук"
В четверг, 22 декабря, в Калининграде состоялась отчётно-выборная конференция калининградского регионального отделения партии "Единая Россия". Во время мероприятия председателя горсовета депутатов Андрея Кропоткина избрали секретарём отделения. Об этом сообщили
на официальном сайте отделения партии.
Андрей Кропоткин сменил на посту Андрея Колесника.
На своей странице в социальной сети "Фейсбук" Андрей Кропоткин поблагодарил однопартийцев за оказанное доверие. Он отметил, что Андрей Колесник на протяжении 7 лет проводил эффективную работу.
"Много уже сделано, но предстоит сделать ещё больше. Партия должная стать ещё ближе к людям, доверие к ней среди населения должно расти. До конца февраля я планирую провести встречи в муниципальных отделениях партии. Все партийные проекты должны быть направлены к людям. В следующем году начнут осуществляться несколько проектов: благоустройство дворов и парковых зон и ремонт сельских домов культуры", — написал он.
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