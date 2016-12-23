Путин: В России никогда не было программы поддержки допинга

Президент Владимир Путин заявил, что проблема допинга в России есть, как и в других странах. Однако ни о какой системе поддержки со стороны государства речи идти не может. Такое заявление сделал глава государства во время большой ежегодной пресс-конференции в пятницу, 23 декабря.

"У нас, как и в любой другой стране, есть проблема с допингом. Но никогда не было и не будет поддержки допинга. Мы должны тесно сотрудничать с Олимпийским комитетом и с WADA. СК РФ, Генпрокуратура расследует всё, что связано с применением допинга, и, безусловно, доведёт это до логического завершения", — подчеркнул он.