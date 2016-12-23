Путин: Досрочные выборы в России в следующем году возможны, но нецелесообразны

Журналист американской The Wall Street Journal спросил у Владимира Путина, возможны ли досрочные выборы президента в следующем году. Такой вопрос прозвучал на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ. Между Путиным и представителем американского издания завязался следующий диалог:

— Возможны ли досрочные выборы в следующем году?

— Выборы в какой стране? — переспросил Путин.

— России.

— Досрочные выборы в следующем году в России возможны. Но нецелесообразны, — резюмировал глава государства.

Владимир Путин в двенадцатый раз проводит большую пресс-конференцию. Для участия в ней в этом году аккредитованы 1 437 журналистов. Мероприятие станет для Владимира Путина двенадцатым. Самой долгой была пресс-конференция 2008 года. Она продлилась 4 часа 40 минут.