Глава ЦРУ о кибератаках на Россию: Это ниже величия нашей страны

Директор Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан высказался против кибератак на Россию. Он сообщил об этом в интервью NPR.



"Не думаю, что нам нужно предпринимать подобную тактику и технические методы, которые наши противники используют против нас. Нам нужно помнить, за что мы боремся. Мы боремся за нашу страну, нашу демократию, за наш образ жизни. Те аферы, на которые идут некоторые наши оппоненты и противники, я думаю, ниже величия этой страны", — заявил он.



Ранее спецслужбы США Ранее спецслужбы США обвинили нашу страну в кибератаках, которые могли повлиять на итоги американских президентских выборов. Некоторые политики считают, что Москва помогла Дональду Трампу стать главой США. Сам избранный президент назвал такие обвинения "смехотворными".



Президент США Барак Обама обещал принять меры в связи с "вмешательством" России в американские выборы. Какие именно — он не уточнил.



Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер выражал надежду, что США тоже совершают кибератаки на Россию. Президента Владимира Путина он назвал "героем Достоевского".