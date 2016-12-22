На Украине пытаются придумать, как ввести визовый режим с Россией и избежать ответных мер

МИД Украины разрабатывает проект введения визового режима с Россией. Как пишет РИА "Новости", об этом рассказал глава министерства иностранных дел страны Павел Климкин.



По словам министра, основная проблема, стоящая перед инициаторами идеи, — как предусмотреть ответные меры Москвы.



"В России проживают несколько миллионов граждан Украины, против которых могут быть устроены провокации", — отметил Климкин.



Тем не менее ведомство планирует уже скоро определиться с правилами и сроками возможного визового режима.



Напомним, в октябре власти Украины

По мнению директора департамента политики и коммуникации Министерства иностранных дел Украины Алексея Макеева, введение виз на данный момент нецелесообразно. Напомним, в октябре власти Украины заявили о том, что страна готова к визовому режиму с Россией. В Госпогранслужбе отметили, что технические возможности для этого есть.По мнению директора департамента политики и коммуникации Министерства иностранных дел Украины Алексея Макеева, введение виз на данный момент нецелесообразно.

Если Москва на действия Киева введёт ответные меры, это создаст проблемы миллионам украинцев, которые работают в России. В результате многие из них предпочтут остаться в России и получить российское гражданство, отмечали в украинском МИД.

Комментируя ситуацию, замминистра иностранных дел России Григорий Карасин заявил осенью, что Москва не стремится отгораживаться от Украины, но отреагирует соответствующим образом в случае введения Киевом виз.