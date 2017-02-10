В Калининграде автомобиль с лого порносайта Brazzers въехал в экипаж ДПС
Фото "Сообщества автомобилистов Калининграда и области". Автор Алекснй Свиридов
В Калининграде автомобиль с наклейкой популярного порносайта врезался в машину ДПС. Об этом сообщают участники группы ВКонтакте "Сообщество автомобилистов Калининграда и области".
ДТП произошло на ул. Шевченко около 18:20. Автомобили не получили серьёзных повреждений. Движение на участке улицы, где произошла авария, не затруднено. Как сообщили Клопс.Ru в пресс-службе УМВД России по Калининградской области, автомобиль ДПС был припаркован у обочины. С ним столкнулось второе авто, водитель которого в этот момент пытался совершить маневр.
Порносайт Brazzers, логотип которого размещён на автомобиле, ранее был внесён
Роскомнадзором в реестр запрещённых ресурсов. Такое решение принял Большеулицкий районный суд Самарской области.
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