В Калининграде автомобиль с лого порносайта Brazzers въехал в экипаж ДПС

В Калининграде автомобиль с наклейкой популярного порносайта врезался в машину ДПС. Об этом сообщают участники группы ВКонтакте "Сообщество автомобилистов Калининграда и области".

ДТП произошло на ул. Шевченко около 18:20. Автомобили не получили серьёзных повреждений. Движение на участке улицы, где произошла авария, не затруднено. Как сообщили Клопс.Ru в пресс-службе УМВД России по Калининградской области, автомобиль ДПС был припаркован у обочины. С ним столкнулось второе авто, водитель которого в этот момент пытался совершить маневр.