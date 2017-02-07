Роскомнадзор ограничил доступ к популярному порносайту
В России популярный канадский порносайт внесён Роскомнадзором в реестр запрещённых сайтов. Об этом сообщает Meduza.io
. Такое решение принял Большеглушицкий районный суд Самарской области.
Речь идёт о brazzers.com. Портал, размещающий порнографический контент, доступен пользователям по подписке.
Это не первый порносайт, который россияне больше не могут посетить. Ранее был ограничен доступ к порталам PornHub и xHamster.
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