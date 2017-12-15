Калининградские росгвардейцы к ЧМ-2018 пройдут курс английского языка

В Калининграде бойцы Росгвардии, которые будут участвовать в охране общественного порядка в городе во время чемпионата мира по футболу в 2018 году, пройдут курс обучения основам английского языка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командующего Северо-Западным округом войск Национальной гвардии РФ Сергея Захаркина.

После обучающего курса росгвардейцы смогут понимать вопросы иностранных гостей мундиаля и отвечать им, рассказал Захаркин. Обучение будет организовано для калининградских и петербургских бойцов.

"Те, кто привлекается к охране общественного порядка во время массовых мероприятий в Петербурге и Калининграде, в рамках подготовки к чемпионату мира будут получать необходимый уровень квалификации, знаний, готовности ответить на простейшие вопросы, в том числе на английском языке", - уточнил командующий.

По его словам, для бойцов Росгвардии разрабатываются специальные памятки, по ним проходят обучение те сотрудники правопорядка, которые охраняют туристические, культурные и другие важные объекты.