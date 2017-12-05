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В Калининграде перед ЧМ-2018 медики пройдут курс английского языка

18:21
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В областном центре организовано обучение английскому языку медперсонала больниц, которые будут задействованы для обеспечения медицинского сопровождения ЧМ-2018. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
 
Кроме сотрудников медучреждений, курс английского языка пройдут работники скорой помощи. Обучение проводится по специальной программе, включающей медицинскую составляющую, отметили в правительстве.
 
По словам министра здравоохранения Калининградской области Александра Кравченко, важно научить медработников правильно реагировать на вопросы иностранцев и в случае необходимости оказать им адекватную помощь.
 
"Благодаря этому обучающему курсу мы должны так подготовить наших коллег, чтобы при обращении за медицинской помощью они могли спокойно и в необходимом языковом объеме общаться с иностранными гостями, – подчеркнул Александр Кравченко. – Чтобы человеку объяснили состояние его здоровье, что с ним происходит, какая медицинская помощь ему требуется. Гости, как правило, могут изъясняться хотя бы на минимальном английском. Для тех, кто не сможет этого сделать, будут организованы специальные call-центры переводов на другие языки, и трудностей возникнуть не должно".
 
Слушатели курсов рассматривают разные ситуации, которые могут складываться в больнице при поступлении иностранного гражданина. Во время занятий медики используют приёмы ролевой игры, когда один изображает пациента, а второй должен оказать ему врачебную помощь.
 
Всего обучение проходят 67 специалистов, разбитых на три группы. Почти половину составляют работники Городской станции скорой медицинской помощи. Помимо этого, занятия посещают сотрудники Городской клинической больницы СМП и Центральной городской клинической больницы.
 

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