Названа самая популярная в России подработка

Большинство россиян допускают возможность дополнительной занятости, причём значительная часть из них готова к работе таксистом. К такому выводу пришли социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения ( ВЦИОМ ).

В опросе приняли участие россияне в возрасте от 20 до 59 лет. Возможность подработки рассматривают 70% респондентов. Для 52% из ответивших утвердительно основным критерием стал размер заработка, для 51% — гибкий график. Первый показатель более актуален для мужчин, второй — для женщин.

Наиболее часто опрошенные выбирали работу таксистом — её выбрали 42% респондентов. 29% хотели бы подрабатывать курьером, 18% — официантом. Почти столько же (16%) выбрали бы для подработки профессию продавца в супермаркете. Среди ответов также оказались такие работы, как сторож, сотрудник ресторана быстрого обслуживания, ремонтные работы и реклама в интернете.