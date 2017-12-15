Названа самая популярная в России подработка
Большинство россиян допускают возможность дополнительной занятости, причём значительная часть из них готова к работе таксистом. К такому выводу пришли социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ
).
В опросе приняли участие россияне в возрасте от 20 до 59 лет. Возможность подработки рассматривают 70% респондентов. Для 52% из ответивших утвердительно основным критерием стал размер заработка, для 51% — гибкий график. Первый показатель более актуален для мужчин, второй — для женщин.
Наиболее часто опрошенные выбирали работу таксистом — её выбрали 42% респондентов. 29% хотели бы подрабатывать курьером, 18% — официантом. Почти столько же (16%) выбрали бы для подработки профессию продавца в супермаркете. Среди ответов также оказались такие работы, как сторож, сотрудник ресторана быстрого обслуживания, ремонтные работы и реклама в интернете.
Ранее сервис HeadHunter составил список вакансий
с частичной занятостью, которые чаще всего предлагают калининградцам. Большинство предложений работы в Калининграде, предполагающих частичную занятость, размещены для продавцов-кассиров, промоутеров и мерчандайзеров.