В Калининградском зоопарке открыли бесплатный прокат инвалидных колясок для посетителей

Калининградский зоопарк запустил бесплатную аренду инвалидных колясок. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.



"Воспользоваться услугой может любой посетитель зоопарка. Рассчитана она на людей, в обычной жизни не пользующихся специальными средствами для передвижения, но испытывающих сложности с долгими пешими прогулками", — отметили в пресс-службе.



Чтобы заказать коляску, нужно позвонить по телефону 21-89-14 и сообщить дату и время своего визита. Когда посетитель прибудет, ему или его сопровождающему нужно будет показать паспорт и заполнить короткий договор.



В зоопарке отметили, что время пользования не ограничено. Сейчас для посетителей подготовлена одна коляска, подаренная спонсором. Если услуга будет пользоваться спросом, их число увеличат.