В Калининградском зоопарке инвалиды смогут арендовать коляску

Калининградский зоопарк в ближайшее время намерен предложить посетителям новую услугу — аренду инвалидной коляски для желающих. Об этом Клопс.Ru рассказали в пресс-службе учреждения.



"Директор Светлана Соколова разместила в своём Facebook пост о том, что мы хотим предоставлять такую услугу, — рассказали в пресс-службе. — И вскоре один из наших друзей преподнёс нам коляску. Коллеги из Новосибирского и Красноярского зоопарков дали нам множество советов — у них такая система давно работает, есть даже электроскутеры для маломобильных людей".



По словам сотрудников, главным сейчас является вопрос выдачи и сохранности средства передвижения. Планируется разместить на сайте заявку, которую желающий арендовать коляску может скачать, заполнить и предоставить в учреждение. Аренда при этом будет бесплатной — это предполагалось, как только родилась мысль об услуге.



В зоопарке отметили, что практически все объекты сегодня доступны для маломобильных людей, а также мам с колясками, так как оснащены подъездами и пандусами. Если услуга будет востребованна, будут приобретены и другие инвалидные коляски.