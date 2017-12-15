ФСБ сообщила о предотвращении "резонансных терактов" в Петербурге
Сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге семерых членов организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ по решению суда — Прим. ред.), которые планировали совершить теракты в местах массового скопления людей. Об этом сообщает "Интерфакс"
.
По информации службы безопасности, задержанные планировали 16 декабря совершить "резонансные террористические акты" путём самоподрыва террориста-смертника. Речь идёт о "культовом учреждении".
"13–14 декабря сего года в результате проведённой в Санкт-Петербурге спецоперации задержаны семь членов ячейки", — сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
У подозреваемых изъяли "значительное количество взрывчатых веществ, компоненты самодельных взрывных устройств, автоматическое оружие, боеприпасы, экстремистскую литературу".
Ранее в Москве задержали группу злоумышленников, готовивших теракты на Новый год. Их деятельность пресекли 11 декабря
.