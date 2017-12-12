В Москве ФСБ задержала группу, готовившую теракты на Новый год

В Московском регионе ФСБ пресекла деятельность группы выходцев из Центральной Азии, готовивших теракты на Новый год и в период кампании по выборам президента РФ. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на председателя Национального антитеррористического комитета Александра Бортникова.

Спецоперацию провели 11 декабря. Задержанные планировали террористические акты, в том числе с участием смертников, во время новогодних праздников и в период кампании по выборам президента Российской Федерации. У террористов изъяли самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы. Также сотрудники ФСБ ликвидировали лабораторию по изготовлению средств террора.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна начаться в декабре.