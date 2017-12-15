Генпрокуратура назвала самое коррумпированное подразделение силовиков

В 2017 году сотрудники ОВД совершили больше всего коррупционных преступлений в правоохранительной системе РФ. Такое заявление сделал заместитель генерального прокурора Александр Букман, передаёт "РИА Новости"
.
За девять месяцев 2017 года на сотрудников органов внутренних дел пришлось 729 эпизодов коррупционных нарушений. Ещё 191 коррупционное преступление совершили сотрудники ФСИН, 174 — работники Службы судебных приставов, 70 — сотрудники таможни, 57 — сотрудники Росгвардии.
"Если общее число зарегистрированных коррупционных преступлений постепенно снижается, то количество таких деяний, совершённых сотрудниками правоохранительных органов, растёт из года в год", — отметил Букман, посетовав, что несколько случаев коррупции могут подорвать доверие к этой работе в глазах общества.
"В этой связи полагаю, что службам собственной безопасности правоохранительных органов следует использовать все имеющиеся рычаги для снижения и профилактики коррупции в собственных рядах", — заявил он.
Ранее в Калининграде наградили полицейских
, отказавшихся от взятки. 18 сотрудников получили ценные подарки и грамоты.