Генпрокуратура назвала самое коррумпированное подразделение силовиков

В 2017 году сотрудники ОВД совершили больше всего коррупционных преступлений в правоохранительной системе РФ. Такое заявление сделал заместитель генерального прокурора Александр Букман, передаёт "РИА Новости"

За девять месяцев 2017 года на сотрудников органов внутренних дел пришлось 729 эпизодов коррупционных нарушений. Ещё 191 коррупционное преступление совершили сотрудники ФСИН, 174 — работники Службы судебных приставов, 70 — сотрудники таможни, 57 — сотрудники Росгвардии.

"Если общее число зарегистрированных коррупционных преступлений постепенно снижается, то количество таких деяний, совершённых сотрудниками правоохранительных органов, растёт из года в год", — отметил Букман, посетовав, что несколько случаев коррупции могут подорвать доверие к этой работе в глазах общества.

"В этой связи полагаю, что службам собственной безопасности правоохранительных органов следует использовать все имеющиеся рычаги для снижения и профилактики коррупции в собственных рядах", — заявил он.