В Калининградской области наградили полицейских, отказавшихся от взяток

В Калининградской области полицейские получили награды за отказ от взятки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Во время совещания, посвящённого Международному дню борьбы с коррупцией, начальник регионального УМВД Игорь Илларионов отметил 18 полицейских, проявивших принципиальность и отказавшихся от получения взяток. Каждому из отличивших сотрудников полиции вручили ценные подарки, Почётные грамоты и объявили благодарности.

На мероприятии также обсудили итоги оперативно-служебной деятельности УМВД России по Калининградской области за 2017 год по противодействию коррупции, пресечению коррупционных преступлений и правонарушений.