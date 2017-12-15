Архитектор: Калининградцы не считают остров Канта центром и целенаправленно его не посещают

Остров Канта не воспринимается калининградцами как центр города, и люди туда целенаправленно не едут отдыхать или работать. Такую точку зрения высказала архитектор Ксения Кашина из конструкторского бюро "Стрелка".

"По нашим данным, люди не считают остров Канта центральной частью города, он для них отсекается по Московскому проспекту. Целенаправленно люди сюда не едут. Только, может, на мероприятия в соборе", — отметила Кашина.



Сейчас столичные специалисты пытаются сделать территорию возле Дома Советов и на острове Канта точкой притяжения как для местных жителей, так и для иностранцев. В течение двух дней калининградские и зарубежные эксперты по приглашению КБ "Стрелка" обсуждали будущее центральной части Калининграда. Практическая реализация их проектов, возможно, будет воплощаться после чемпионата мира по футболу.